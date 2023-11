Ella Forever Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 18 mai 2024, Longjumeau.

avec Isabelle Olivier

La harpiste Isabelle Olivier, rend hommage à Ella Fitzgerald dans cette création pour le Festival de Jazz.

Ella Fitzgerald a fêté ses 75 ans le 25 avril 1993. Ce fut un événement majeur car elle chantait depuis 1933, c’est-à-dire 60 ans. Cette chanteuse à la renommée mondiale a été d’abord cheffe d’orchestre mais très vite, elle a réussi dans la chanson. Cette femme a vécu le meilleur comme le pire avec une force de caractère rare et un scat incroyable dans sa voix comme dans sa vie. Elle est une inspiration non seulement pour les chanteur.euse.s mais aussi pour chaque musicien.ne et chaque spectateur.ice. À partir de son répertoire immense, Isabelle Olivier adaptera des mélodies à la harpe. Un temps d’hommage au matrimoine – patrimoine décliné au féminin.

« Ella Fitzgerald est une chanteuse, musicienne, femme ayant eu un parcours exceptionnel. Son cat lumineux a marqué l’histoire du jazz. Lui rendre hommage est un moment très spécial que je souhaite partager avec vous lors du prochain Festival de Jazz du Théâtre de Longjumeau, à travers une instrumentation inédite avec la harpe.

Harpiste de jazz, compositrice et directrice artistique, j’ai tracé tout au long de ma carrière un parcours atypique, en tissant des liens transdisciplinaires entre les arts et en m’ouvrant à différents styles musicaux. Voyager artistiquement et humainement grâce à une harpe m’a permis d’élargir mon horizon de musicienne à toutes les disciplines et à tous les territoires. Travailler au confluent des cultures dans différentes formes d’art peut révéler un espace humain et artistique sans limites ». Isabelle Olivier

