Fake [Théâtre radiophonique] Théâtre de la Tête Noire Saran, 17 avril 2024, Saran.

Fake [Théâtre radiophonique] Mercredi 17 avril 2024, 19h00 Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Deux jeunes filles, encore au lycée, sont les meilleures amies. L’une ne pense qu’aux garçons, l’autre non. La première tombe amoureuse d’un musicien anglais avec lequel elle communique sur les réseaux sociaux, la seconde la conseille. Elles se parlent, elles soliloquent, elles rêvent, elles se piègent dans leurs propres sentiments, leurs aspirations, leurs propres troubles.

L’amour se nourrit de déclarations. Le désir, le manque, l’attente sont exaltés par les mots. Et les réseaux sociaux les véhiculent si facilement, si rapidement. La tentation est grande de jouer avec, de se laisser aller à la manipulation. Mais n’est-ce pas un piège terrible que l’on fabrique à soi-même ?

❞ rencontre avec Laurence Courtois, France Culture, à l’issue de la session radiophonique

Ecriture Claudine Galea. Une commande de France Culture. Réalisation Laurence Courtois. Conseil littéraire Caroline Ouazana. Avec Leïla Muse et Lucie Gallo. Musique originale Ottis Cœur. Bruitages Sophie Bissantz. Prise de son, montage, mixage Titouan Oheix et Eric Boisset. Mixage musique Etienne Colin. Assistanat à la réalisation Aurélie Miermont. Texte paru aux éditions Espaces 34.

Théâtre de la Tête Noire 144 ancienne route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire 0238730200 http://www.theatre-tete-noire.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatredelatetenoire/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/fake/210 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}] En partenariat avec la ville de Saran et avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la région Centre-Val de Loire et du département du Loiret, le Théâtre de la Tête Noire propose dans une salle de 200 places une programmation exigeante destinée à tous les publics (théâtre, musique, chanson française, jeune public…), des lectures, des rencontres, des débats et accueille en résidence des compagnies et des auteurs…

2024-04-17T19:00:00+02:00 – 2024-04-17T20:20:00+02:00

Saran Théâtre de la Tête Noire

