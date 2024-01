SORCIERE, PIRATE ET CROCODILE Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt, samedi 4 mai 2024.

Un ingrédient capital est introuvable pour sa nouvelle formule magique… de la bave de crocodile ! Seule solution, aller en prélever directe ment à la grotte de « l’effroyable » sur le « Terriiiiiiible crocodile ». Elle fera appel au célèbre capitaine Bourtouga, pirate sanguin aire réputé pour n’avoir peur de rien ni de personne. Le capitaine sera-t-il à la haute ur de sa réputation et le crocodile assez docile pour donner de sa bave ?Pour le savoir partez à l’aventure avec Maladroite, le capitaine Bourtouga et vous ferez la rencontre du hibou messager, du corbeau rigolo et du terriiiiiiiible crocodile!Magie, chant, danse, rires et interaction seront au rendez-vous.Information :Genre : ThéâtreCompagnie : Compagnie PecablePublic : dès 3 ansDurée : 50 minutesMise en scène : Framboise d’Ortoli et Julien BraultDistribution : Cecilia Fornezzo et Manuela Josset

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 16:30

Réservez votre billet ici

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92