YE ! (L’eau !) THEATRE DE GRASSE Grasse, 6 avril 2024, Grasse.

Les grands finalistes de La France a un incroyable talent 2022!Ils sont 13, 13 acrobates et danseurs originaires de Conakry, en Guinée, 13 enfants de la rue formés aux arts de la scène par les meilleurs professionnels africains et français, 13 artistes de 18 à 30 ans qui ont été les grands finalistes de La France a un incroyable talent en décembre 2022. Leur nouveau spectacle est une épopée spectaculaire qui leur permet de faire la preuve de leur virtuosité et de nous raconter une histoire, une histoire forte au fil de l’eau, cette ressource aussi rare que précieuse dont la conquête est indispensable à la vie, à une vie meilleure. Yé! dit la capacité de l’Homme à insister, à recommencer, à inventer. Et si les recoins du monde en ruine devenaient le décor d’une renaissance? Une autre fin du monde est possible. Voilà ce que disent les corps de Circus Baobab.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE GRASSE 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD 06130 Grasse 06