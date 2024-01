POURQUOI JESSICA – Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles Catégorie d’Évènement: Vitrolles POURQUOI JESSICA – Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 16 avril 2024, Vitrolles. Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?Cie MapsThéâtre / Arts numériques A partir de 13 ansMardi 16 avril 2024 à 20h30Théâtre de FontblancheDurée: 1hDans un café Starbucks, Jessica prononce cette phrase terrible : « Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter. Ce drame, d’apparence aussi insignifiant qu’universel, est le démarrage d’une enquête théâtrale qui nous emmène sur les traces bien réelles d’un ancien pilote de drone devenu lanceur d’alerte. En s’emparant avec dérision d’outils numériques variés, les deux interprètes reconstituent en direct le puzzle d’un digital native dont chaque pièce aborde, l’air de rien, les notions complexes d’une société hyperconnectée.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE DE FONTBLANCHE DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles 13 Détails Catégorie d’Évènement: Vitrolles Autres Code postal 13127 Lieu THEATRE DE FONTBLANCHE Adresse DOMAINE DE FONTBLANCHE Ville Vitrolles Departement 13 Lieu Ville THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles Latitude 43.460425 Longitude 5.248517 latitude longitude 43.460425;5.248517

THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles 13 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrolles/