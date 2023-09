Festival régional de théâtre amateur 2024 Théâtre de Cahors Cahors, 8 mai 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Après une dernière édition haute en couleurs, éclectique et quelques nouveautés, nous vous redonnons rendez-vous pour la 29ème édition du Festival régional de Théâtre de Cahors.

Nous concocterons une sélection d’une dizaine de spectacles toujours soigneusement choisis par des membres assidus de la Troupe en Boule. Venues de France ou de l’étranger, les compagnies postulantes pourront dès le mois de septembre proposé leur projet. La programmation se constituera donc d’un délicieux équilibre entre comédie, poésie, frissons…

Enfin, la qualité du travail des troupes et leur audace pourra être récompensée à l’issue du Festival.

Également lieu de créativité, de partage et de rencontres, le festival permet ce lien nécessaire entre tous les théâtres (amateur ou professionnel), les artistes et le public.

La sélection sera dévoilée en mars 2024..

2024-05-08 fin : 2024-05-11 . EUR.

Théâtre de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



After a colorful and eclectic last edition, and a few new features, we’re back again for the 29th edition of the Cahors Regional Theater Festival.

We?ll be putting together a selection of around ten shows, all carefully chosen by regular members of the Troupe en Boule. Companies from France and abroad will be able to submit their projects as early as September. The program will offer a delightful balance of comedy, poetry and thrills?

Last but not least, the quality and audacity of the companies? work will be rewarded at the end of the Festival.

Also a place for creativity, sharing and encounters, the Festival provides the necessary link between all theaters (amateur or professional), artists and audiences.

The selection will be unveiled in March 2024.

Tras un año pasado colorista y ecléctico, con algunas novedades, volvemos para la 29ª edición del Festival Regional de Teatro de Cahors.

Reuniremos una decena de espectáculos cuidadosamente seleccionados por los miembros habituales de la Troupe en Boule. Las compañías francesas y extranjeras podrán presentar sus proyectos a partir de septiembre. El programa ofrecerá un delicioso equilibrio entre comedia, poesía y emoción

Por último, la calidad del trabajo de las compañías y su audacia serán recompensadas al final del Festival.

Además de ser un lugar para la creatividad, el intercambio y el encuentro, el Festival proporciona el vínculo necesario entre todos los teatros (aficionados o profesionales), los artistas y el público.

La selección se desvelará en marzo de 2024.

Nach einer farbenfrohen und eklektischen letzten Ausgabe mit einigen Neuheiten, möchten wir Sie erneut zur 29. Ausgabe des regionalen Theaterfestivals von Cahors einladen.

Wir werden eine Auswahl von etwa zehn Stücken zusammenstellen, die immer sorgfältig von den eifrigen Mitgliedern der Troupe en Boule ausgewählt werden. Die Theatergruppen aus Frankreich und dem Ausland können ab September ihr Projekt vorschlagen. Das Programm besteht also aus einem köstlichen Gleichgewicht zwischen Komödie, Poesie und Nervenkitzel

Die Qualität der Arbeit der Truppen und ihre Kühnheit können am Ende des Festivals belohnt werden.

Das Festival ist auch ein Ort der Kreativität, des Austauschs und der Begegnung und ermöglicht die notwendige Verbindung zwischen allen Theatern (Amateur- oder Berufstheater), den Künstlern und dem Publikum.

Die Auswahl wird im März 2024 bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cahors – Vallée du Lot