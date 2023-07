Une autre histoire du théâtre Théâtre d’Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Une autre histoire du théâtre Théâtre d’Arles Arles, 18 avril 2024, Arles. Une autre histoire du théâtre Jeudi 18 avril 2024, 20h00 Théâtre d’Arles de 4 à 15€ Fanny de Chaillé interroge la nouvelle génération de comédiens. Au plateau, deux femmes et deux hommes exposent avec des moyens simples l’histoire de l’art dramatique mais aussi la leur, celle des acteurs, en rejouant des scènes mythiques documentées grâce à des films, des enregistrements, des récits. Fan du collage, Fanny de Chaillé nous invite à déambuler dans l’histoire de ceux qui la fabrique, de ceux qui la regarde, à hauteur d’artistes et de spectateurs. Il ne s’agit pas de retrouver chaque référence mais d’écouter une parole en partage, accessible aux jeunes spectateurs comme aux adultes amateurs. Qu’est-ce que le théâtre ? Pourquoi devenir acteur aujourd’hui ? En quoi cela les relie au monde dans lequel ils vivent ? Théâtre d’Arles 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 51 51 http://www.theatre-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-arles.notre-billetterie.com/formulaire?dial=sommaire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00 théâtre spectacle Marc Domage Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre d'Arles Adresse 34, boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Théâtre d'Arles Arles

Théâtre d'Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/