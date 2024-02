Théâtre Contact Rodez, mardi 23 avril 2024.

Théâtre spectacle Contact par le club dramatique, à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, le 23 avril à 20h30.

Nous est-il encore possible de nous exprimer, de nous écouter et de nous aimer lorsque l’ubiquité, que permettent et imposent les technologies, atrophie nos présences ?

C’est l’histoire d’un metteur en scène qui a réuni quatre acteurs et actrices pour créer un spectacle. Conscient de la catastrophe amenée par l’usage intensif des technologies, il veut faire une oeuvre, un spectacle exceptionnel qui montre tout son talent poétique… Il a besoin de reconnaissance sinon sa carrière d’artiste sera arrêtée et son rêve impossible.

À travers une succession de séquences empruntées à la vie d’une équipe de théâtre, Contact est une écriture au plateau qui rend sensible la distance toujours plus grande que le numérique génère entre les êtres et la séparation produite par les machines.

Entre tragédie et théâtre bouffon, le club dramatique nous livre avec une précision chirurgicale et une intelligence joyeuse un portrait étrange et poétique d’un monde hyper-connecté fascinant ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23

fin : 2024-04-23

Rodez 12000 Aveyron Occitanie accueil@mjcrodez.fr

