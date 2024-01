ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR THEATRE COMOEDIA Marmande, 9 avril 2024, Marmande.

ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOURGroupe AnamorphoseThéâtreTout public dès 9 ans Durée : 1h10Laurent Rogero, metteur en scène du groupe Anamorphose, nous place en compagnie de trois grands personnages de la mythologie antique : le héros Ulysse, le dieu Hermès et la nymphe Calypso. Sur le plateau, récit, ombres et image animée permettront de raconter les exploits d’Ulysse. C’est ainsi que nous apercevrons le Cyclope, les sirènes, Charybde et Scylla ou encore Circé la magicienne.Depuis sept ans, Ulysse vit sur une île, sorte de prison dorée où il file le parfait amour avec la nymphe Calypso. Mais, nostalgique de son pays, le héros finit par s’ennuyer. Missionné par les dieux, voilà qu’Hermès débarque sur l’île et propose à Ulysse de le ramener à Ithaque. Mais Calypso ne veut pas qu’il parte et Ulysse hésite. Hermès et Calypso s’affrontent alors à coups de ruses et d’arguments pour convaincre Ulysse. Pris entre deux feux et tiraillé par le doute, le héros va devoir faire un choix.La diffusion de ce spectacle est soutenue par l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-AquitaineJeu : Gloria Da Queilja, Laurent Rogero et Élise ServièresÉcriture, scénographie, mise en scène : Laurent RogeroCréation lumière : Stéphane Le SauceChant : Sonia Nedelec Fabrication toiles : Marion GuérinProduction : Julie Lacoue-LabartheDiffusion : Laurie Arrecgros

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 19:30

THEATRE COMOEDIA RUE LEOPOLD FAYE 47200 Marmande 47