Théâtre comique Salle des fêtes ISDES Isdes, samedi 22 juin 2024.

Début : 2024-06-22 20:30

Fin : 2024-06-22 22:00

Une vraie comédie très, très drôle… Samedi 22 juin, 20h30 1

Vous avez aimé l’an dernier « J’y suis… j’y reste ! » à Ises, vous allez adorer la même compagnie – Les Didascalies sur Seine – revenir pour vous présenter leur nouvelle pièce : « Tout le plaisir est pour nous ! » comédie de Marcel Mithois, mise en scène par Christophe Seguin.

Salle des fêtes ISDES Loiret grande rue ISDES 45620 Isdes 45620 Loiret