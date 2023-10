Bar à textes avec Didier Daeninckx Théâtre Clin d’œil Saint-Jean-de-Braye, 19 avril 2024, Saint-Jean-de-Braye.

Bar à textes avec Didier Daeninckx Vendredi 19 avril 2024, 19h00 Théâtre Clin d’œil 7€ – sur réservation

Auteur de nombreux romans (policiers), nouvelles et essais, cette soirée

sera consacrée à l’auteur de bandes dessinées.

Il sera question de « Jean Moulin – Les cent vies d’un héros » images de

PEF (Éditions rue du monde), « Missak Manouchian » illustrations

Laurent Corvaisier (Éditions rue du monde), « Tueurs d’étoiles » avec

l’artiste Mako (Éditions Fèlés).

Théâtre Clin d’œil 12 rue de la République 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-clin-d-il/evenements/bar-a-textes-michel-quint-2 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilclindoeil@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 61 62 79 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-19T21:30:00+02:00

Deaninckx policier