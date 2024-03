Théâtre/cirque Time to tell Théâtre Charleville-Mézières, mardi 7 mai 2024.

Dans ce spectacle de jonglage, avec technique, poésie et virtuosité, Martin Palisse raconte sa maladie la mucoviscidose, celle qui asphyxie, son incidence dans le rapport aux autres, dans les choix de vie, les postures… David Gauchard, tel un sociologue ou un reporter capture la parole de ce circassien pour la mettre en scène en parallèle d’un acte de jonglage radical, fatiguant, endurant, lent, puissant.Time to tell parle de résistance, de combativité et d’espoir. Sur scène, une tension permanente est explorée et dépassée par un acte physique, libérateur et sauvage.Pour réserver, cliquez ici !

8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07

fin : 2024-05-07

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Théâtre/cirque Time to tell Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-03-12 par Ardennes Tourisme