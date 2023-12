Ateliers théâtre amateur du Mercredi, adolescents et adultes : Et toi ? et Famille je vous aime ! Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 28 juin 2024, Bouxwiller.

Ateliers théâtre amateur du Mercredi, adolescents et adultes : Et toi ? et Famille je vous aime ! 28 et 29 juin 2024 Théâtre Christiane Stroë Tarif unique 6e

vendredi 28 et samedi 29 juin 2024 au théâtre Christiane Stroë

Atelier jeunes : Et toi ? à 18h30

Atelier adultes : Famille je vous aime ! à 20h30

pratiques artistiques / théâtre

POSSIBILITÉ DE MANGER SUR PLACE ENTRE LES 2 SPECTACLES, LE FOOD TRUCK HANAU FLAM’S SERA PLACE DU CHÂTEAU ET TABLES ET BANCS SERONT À VOTRE DISPOSITION DEVANT LE THÉÂTRE

Théâtre du Marché aux Grains / Céline d’ABOUKIR

Atelier adolescents

Et toi ?

Cette année, les jeunes explorent la question de l’Autre par un travail de groupe autour de l’improvisation et du texte contemporain.

Pour cela, les participants appréhendent le plateau, explorent l’écoute et l’échange, expérimentent le jeu. Une découverte joyeuse de la pratique théâtrale et de ses possibilités, une autre façon de questionner le monde qui nous entoure et peut-être de le comprendre un peu mieux.

Atelier adultes

Famille je vous aime !

Depuis plus d’une décennie, un peu comme une famille, un groupe d’adultes se retrouve le mercredi soir pour explorer, découvrir et faire exister leur désir de théâtre.

Cette rencontre hebdomadaire se fait dans la bienveillance et surtout dans le plaisir : le plaisir de raconter des histoires, d’inventer des situations, d’incarner des personnages, de se découvrir et de découvrir l’autre. Le plaisir du texte, de la distribution des rôles, de l’échange des dialogues.

Les textes de théâtre, comme les relations familiales, peuvent être intenses, truffés de non-dits, de crises, de grandes déclarations, ou destructeurs. Cette année, l’atelier du Mercredi s’invite à ces rencontres familiales, riches en situations cocasses et en émotions fortes !

Mise en scène : Céline d’ABOUKIR

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est http://theaboux.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 70 94 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theaboux.eu »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/Hanau-Flams-109107341733692/ »}] Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

