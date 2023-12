Atelier amateur de danse contemporaine et d’improvisation : De l’exercice de la démocratie ? Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 15 juin 2024, Bouxwiller.

L’atelier de danse contemporaine et d’improvisation du Théâtre du Marché aux Grains a été créé en 2016. De nombreux participants sont toujours là, huit ans plus tard ! Cette saison, et pour la première fois, c’est un processus de création imaginé par le chorégraphe Vidal BINI qui les occupe de septembre à juin. Une création qui mêle mouvement, voix, texte peut-être, dédiée au plaisir de bouger et d’inventer ensemble.

Appelée malicieusement De l’exercice de la démocratie ?, cette pièce fait appel aux nombreuses pratiques d’improvisation collectives développées ces dernières années pour l’atelier.

Ensemble, les participants explorent le plateau du théâtre comme un terrain vierge dans lequel on se met en jeu.

Cet espace, cette « boîte noire » comme on l’appelle parfois, devient alors l’endroit où se déploient les corps et les imaginaires, où se négocie en permanence ce qu’on donne à voir, et où on attire le regard du public sur les transformations permanentes qui traversent un groupe d’êtres humains dansants.

