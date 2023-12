Atelier théâtre du Collège du Bastberg de Bouxwiller : Bande de jeunes ! Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 25 mai 2024, Bouxwiller.

Atelier théâtre du Collège du Bastberg de Bouxwiller : Bande de jeunes ! Samedi 25 mai 2024, 20h30 Théâtre Christiane Stroë Entrée libre / plateau – Réservation très fortement conseillées (même pour les parents d’élèves)

Le travail s’appuie sur un corpus de textes évoquant l’adolescence, le rapport au monde, la pression sociale et parentale, l’éco-anxiété, la séduction et l’amour, l’image de soi dans une société ultra-connectée, l’école, l’exclusion, le harcèlement, l’absence de repères, la solidarité, etc.

Cet éventail de textes, parfois engagés, parfois provocants, parfois plus intimes, nous plonge dans le quotidien des adolescents d’aujourd’hui, à travers leurs émotions, leurs luttes et leurs espoirs.

Artiste intervenant : Céline d’ABOUKIR

Enseignante chargée de l’atelier : Audrey ARNOUX

Avec, en jeu : les élèves de l’atelier théâtre

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est http://theaboux.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 70 94 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theaboux.eu »}] Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Vidal BINI