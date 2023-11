#CONCERT Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 19 avril 2024, Bouxwiller.

#CONCERT Vendredi 19 avril 2024, 20h30 Théâtre Christiane Stroë

APPEL À PARTICIPATION !

Rien ne se crée et tout se transforme. Deux corps, un danseur et un musicien, passeurs de mélodies, héritiers de thèmes et mouvements, chasseurs de fantômes, avides de références jouent avec notre perception mémorielle en nous donnant cette impression savoureuse, au détour de quelques notes et de quelques gestes, du déjà connu et du déjà entendu.

#CONCERT, c’est la rencontre du lyrisme post-rock de la guitare électrique de Rémi AURINE-BELLOC, guitariste du groupe Kafka, et la danse expressionniste concrète de Mathieu HEYRAUD, chorégraphe improvisateur de la compagnie R/Ô. C’est, en live, une tentative improvisée de faire vibrer l’espace : entre la musique et la danse, entre les artistes et nous, entre le sensible et l’émotion.

Mathieu HEYRAUD et Rémi AURINE-BELLOC citent, réécrivent, voire copient textes et musiques d’un répertoire large et connu, de l’opéra à la variété, du rock à la symphonie, pour rendre hommage par ces re-créations au jeu de la ré-interprétation.

Une proposition de Mathieu HEYRAUD

Création : Rémi AURINE-BELLOC (musique) et Mathieu HEYRAUD (danse)

Avec : Mathieu HEYRAUD, Rémi AURINE-BELLOC et des invités possibles selon les lieux

Mise en lumière : Elsa JABRIN

Soutenu par : ville de Saint-Étienne, département de la Loire, en cours. Production : compagnie R/Ô (Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique).

Partenaires : Théâtre du Parc – Andrézieux Bouthéon, Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

La compagnie R/Ô est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes pour son projet Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique.

Crédit photographique : Compagnie R/Ô

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est http://theaboux.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?ID=BOUXWILLER&SPC=24825 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 70 94 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theaboux.eu »}] [{« link »: « http://theaboux.eu/residence-compagnie-r-o-appel-a-participation-pour-concert/ »}] Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:00:00+02:00

2024-04-19T20:30:00+02:00 – 2024-04-19T22:00:00+02:00

Compagnie R/Ô