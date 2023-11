Stammtisch #2 : We are dancing in a room Théâtre Christiane Stroë Bouxwiller, 12 avril 2024, Bouxwiller.

La chorégraphe et performeuse Céline LARRÈRE est de retour à Bouxwiller, après plusieurs passages lors des festivals KUCKUCK. Elle vous invite à partager avec elle les prémices de son nouveau projet autour d’un bon repas après une performance inédite de sortie de résidence.

« Quand les frontières se brouillent entre sujet et objet, corps et instrument, mouvement et son, on ne sait plus très bien ce qui se joue et ce qui est déjoué. En s’emmêlant les XLR, on fait fi de la maîtrise pour découvrir de nouvelles manières d’enjouer la guitare sommaire. » Céline LARRÈRE

Depuis 2014, Céline LARRÈRE mène une collaboration nourrie avec le musicien, compositeur et créateur sonore norvégien John HEGRE. Cette collaboration a été le creuset d’expérimentations musicales et chorégraphiques tous azimuts autour de leurs pratiques respectives de l’improvisation, du mouvement et du rapport du corps à l’instrument. La prochaine étape de cette collaboration est de réaliser une recherche autour des traces sonores de la danse. Quelles perspectives et imaginaires ouvre l’enregistrement sonore d’une danse ? Les traces que l’on conserve de la danse sont le plus souvent visuelles, notamment à travers la vidéo, la photo, la notation… mais quelles autres possibilités sont ouvertes par des médias s’adressant en priorité à d’autres sens, notamment à l’ouïe ?

Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est http://theaboux.eu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?ID=BOUXWILLER&SPC=24826 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 70 94 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theaboux.eu »}] Mitoyen du Centre Culturel Marie Hart, notre salle de théâtre est situé côté du Lycée Adrien Zeller. Petits parkings gratuits à quelques pas, devant le Lycée, sur la place du Château ou autour de celle-ci.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:30:00+02:00

