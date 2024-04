THÉÂTRE CARTABLE Fouzilhon, mardi 11 juin 2024.

Tarifs Plein tarif 14€, adhérents, chômeurs et étudiants: 10€, moins de 18 ans: 6€, adhésion: 15€.

Bientôt les vacances d’été ! L’occasion de rendre hommage au métier de professeur des écoles avec ce seule-en scène drôle et émouvant. Nous voilà dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté, Mme Tapis et ses élèves de CE1 tous si différents. Entre les séquences d’apprentissages perturbées, les récréations animées par les jeux des enfants et les confidences des collègues, l’inspection tant redoutée et le spectacle de fin d’année, elle va vivre pour sûr une année inoubliable…

Dès 7 ans Durée 1h25

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11

fin : 2024-06-11

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

