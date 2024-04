Théâtre Ca sent le sapin Salle des fêtes Meymac, vendredi 3 mai 2024.

Théâtre Ca sent le sapin Salle des fêtes Meymac Corrèze

La troupe d’Actes et Scènes mène tambour battant cette comédie aux personnages aussi drôles qu’attachants.

Trois saynètes en première partie complèteront cette soirée de théâtre.

Poussé par son énergique épouse Sophie, Frédéric, est aux petits soins pour sa maman Mado, pétillante sexagénaire qui vient de subir un petit malaise cardiaque. Ils l’installent donc pour un mois aux chênes blancs, une maison de convalescence.

Malgré un accueil plutôt glacial de la part d’Irina qui partage sa chambre, Mado va s’habituer à son nouvel environnement et se lier d’amitié avec Yvon, un pensionnaire bavard mais pas très futé et Simone, à la mémoire vacillante .

Tout.e.s les quatre prennent un malin plaisir à contourner le règlement des chênes Blancs au grand dam de Dominique, la sévère garde malade… 7 7 EUR.

Salle des fêtes Avenue du Gaud

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine actesetscenes@yahoo.com

