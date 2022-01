THÉÂTRE « ÇA C’EST LE SON D’UNE AVENTURE » AU TINTAMARRE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire EUR 1 Théâtre pour adultes et à partir de 9 ans. On y raconte le parcours de Girafe, une enfant de 9 ans, qui va traverser Paris à la rencontre de différents personnages qui vont l’aider à grandir. En fuguant de chez son père, elle va rencontrer un vieux, une panthère, un banquier empathique, un policier, Anton Tchekhov et Emmanuel Macron. Le samedi 29 janvier à 20h30, le Tintamarre invite le théâtre de la Faucille pour une représentation de « ça c’est le son d’une aventure ». letintamarre.asso@gmail.com +33 9 84 08 84 26 Théâtre pour adultes et à partir de 9 ans. On y raconte le parcours de Girafe, une enfant de 9 ans, qui va traverser Paris à la rencontre de différents personnages qui vont l’aider à grandir. En fuguant de chez son père, elle va rencontrer un vieux, une panthère, un banquier empathique, un policier, Anton Tchekhov et Emmanuel Macron. Le Tintamarre 15 Avenue Jean Robin Chalonnes-sur-Loire

