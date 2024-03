Théâtre boeing-boeing Salle des fêtes Monbazillac, vendredi 19 avril 2024.

Théâtre boeing-boeing Salle des fêtes Monbazillac Dordogne

Une pièce de théâtre proposée par le Cercle Théâtral de Monbazillac. Une

comédie en 3 acte de Marc CAMOLETTI

Tous les avantages de la polygamie, sans aucun des inconvénients Bernard a trouvé la solution.

Ses maîtresses-fiancées sont trois hôtesses de l’air, de trois pays et de trois compagnies différentes. Le tout est d’harmoniser les horaires.

Cette belle mécanique se déroule sous la houlette bougonne, mi-réprobative, mi admirative de Berthe, la très bonne, bonne et devant l’ami d’enfance Robert, qui lui rêvait de mariage pépère !

Le grain de sable vient du progrès un nouveau Boeing, plus grand, plus puissant…. Et plus rapide !

Ce qui devait arriver arriva les horaires se télescopent…… ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Salle des fêtes Le bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

