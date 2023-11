Chance ! Théâtre Beaulieu Nantes, 3 mai 2024, Nantes.

2024-05-03

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € à 24 € Billetterie : – billetterie-theatrebeaulieu- billetreduc.com- au guichet du théâtre les mercredis de 13h à 16h

Comédie musicale. Dans ce cabinet d’avocats, on laisse s’empiler les dossiers. On préfère danser et chanter sur des rythmes latino. On a hâte de voir le jeune coursier, celui qui nous a incités à jouer au loto et un jour : « Bingo ! » On gagne le gros lot. Et là, on est encore plus joyeux et ça devient contagieux. Attention, « Chance ! » est un spectacle déjanté et qui fait du bien, qui donne le sourire et dont on ressort le coeur léger. On vous aura prévenus ! Une pièce drôle, loufoque et entraînante, qui moque autant qu’elle rend hommage à un genre que l’on aime tant : la comédie musicale. de Hervé Devolder avec Marlène Connan, Jade Viards, Violaine Gallard, Olivier Collin, Yoni Amar, Jean-François DanielMetteur en scène : Marlène Connan Durée : 1h30

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/