Yvan l’aventurier : Autour du Monde Théâtre Beaulieu Nantes, 20 mars 2024, Nantes.

2024-03-20

Horaire : 16:00 16:50

Gratuit : non 10 € Billetterie : – billetterie-theatrebeaulieu- billetreduc.com- au guichet du théâtre les mercredis de 13h à 16h

Spectacle pour enfants. Embarquement immédiat destination magie ! Yvan l’aventurier a reçu pour mission magique de se rendre au sommet de la montagne sacrée. Pour quelle raison ? A lui de le découvrir… mais cette montagne est loin, très loin… Plus loin que le désert d’Amérique là où règne l’intrépide cowboy. Plus loin que le village indien là où vit l’arbre magique. Il faudra traverser mer et désert. Heureusement, Yvan pourra compter sur les enfants pour l’aider dans cette aventure magique. Oyez jeunes aventurières et aventuriers ! N’oubliez pas de réviser les cordages du marin, hissez les voiles ! Vous êtes prêts ? Alors c’est parti… Auteur et metteur en scène : Sébastien ParisAvec Béatrice Gousset et Sébastien Paris Public : à partir de 3 ans Durée : 50 min.

Théâtre Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

http://www.theatrebeaulieu.fr https://www.theatrebeaulieu.fr/