Théâtre avec Van Gogh, deux frères pour une vie à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse, mardi 7 mai 2024.

Théâtre avec Van Gogh, deux frères pour une vie à la Maison du Berger Le Puyjoubert La Geneytouse Haute-Vienne

Théâtre avec Ghislain Geiger et Julien Séchaud. Un très émouvant dialogue entre Vincent et son

frère Théo. Cette pièce a été jouée à Paris, à guichet fermé pendant plusieurs mois.

“Coup de cœur !” (RTL)

“Un jeu touchant et mesuré, qui souligne sans tomber dans le pathos la sensibilité de ces deux

vies” (Télérama) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:30:00

fin : 2024-05-07

Le Puyjoubert La maison du Berger

La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine emfdsp@gmail.com

L’événement Théâtre avec Van Gogh, deux frères pour une vie à la Maison du Berger La Geneytouse a été mis à jour le 2024-03-22 par OT de Noblat