Théâtre 54 rue Joubert 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Fête de la Francophonie

Le 22 mars, les enfants de la MJC et des centres de loisirs d’Auxerre et de Chevannes célèbreront ensemble la francophonie sur le thème « Dis-moi dix mots à tous les temps ».

Pour sa 10ème édition et après 3 ans d’absence suite à l’épidémie de covid, la Fête de la Francophonie initiée par la Maison de la Francophonie Bourgogne, reprend ses marques au théâtre d’Auxerre.

Les enfants interpréteront sur scène, en vrais professionnels, un spectacle avec les danses, chansons, sketchs… qu’ils ont imaginés et répétés depuis des mois avec leurs animateurs et la complicité d’Anne David, auteure compositrice.

La représentation se terminera par un goûter offert par la ville d’Auxerre et le magasin Carrefour Market, partenaires fidèles, avec le Théâtre, de cet événement culturel et convivial.

Entrée uniquement sur invitation.



