Théâtre aux jardins Route de Bordeaux Pau, dimanche 5 mai 2024.

A l’occasion des Portes ouvertes des serres et des jardins de Sers, les élèves de Cycle 1 du département Théâtre du Conservatoire proposent une déambulation théâtralisée sur des textes d’auteurs contemporains issus des recueils « Fantaisies potagères », « Fantaisies bucoliques » et « Fantaisies microscopiques ». Une façon originale et ludique de (re)découvrir serres et jardins du domaine.

Places limitées

Réservations obligatoires sur l’application MaVilleFacile et sur www.pau.fr 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 15:00:00

fin : 2024-05-05

Route de Bordeaux Domaine de Sers

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

