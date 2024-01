L’ODYSSEE SONORE THEATRE ANTIQUE Orange, jeudi 9 mai 2024.

L’ODYSSÉE SONORE, IMMERSION DANS UN UNIVERS EXTRAORDINAIREDepuis le mois de mai, le Théâtre antique d’Orange propose un nouveau parcours-spectacle immersif : l’Odyssée Sonore. Depuis sa création, ce monument hors norme est considéré comme un outil à l’acoustique extraordinaire. À la manière d’Ulysse dans l’Odyssée d’Homère, vous traverserez des paysages merveilleux et fantastiques, et partirez à la rencontre de divinités et de personnages mythologiques. L’EXPÉRIENCE DU MULTISENSORIELÀ travers ce spectacle d’un genre nouveau, découvrez une double expérience inédite : l’excellence acoustique grâce à un casque audio haute définition spatialisé et géolocalisé et l’immersion visuelle avec un videomapping monumental projeté sur l’ensemble du Théâtre antique, entièrement généré par l’intelligence artificielle. Sensations et frissons garantis !UN SPECTACLE ACCESSIBLE POUR PETITS ET GRANDSLe Théâtre étant avant tout un lieu de partage et d’échanges, ce parcours-spectacle, véritable œuvre mythologique contemporaine, est accessible à tous les publics et conçu pour être vécu entre amis ou en famille. Petits et grands partageront des moments inoubliables, tout en s’amusant à reconnaître les sons qui viennent de registres, de styles, et d’époques variés.L’ODYSSÉE SONORE EN QUELQUES MOTS45 minutes d’expériencePremier videomapping généré intégralement par intelligence artificielle5000 m² de découverteRestitution d’une qualité d’écoute haute-définition via un casque binaural

Tarif : 19.00 – 74.00 euros.

Début : 2024-05-09 à 22:30

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84