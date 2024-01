Pourritures Théâtre Am Stram Gram Genève, 19 avril 2024, Genève.

Pourritures 19 – 28 avril 2024 Théâtre Am Stram Gram De 10 à 25 francs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T19:00:00+02:00 – 2024-04-19T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T17:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Sébastien Olivier · Sara Uslu · Alexandra Gentile

Clown contemporain / Recréation Am Stram Gram

Dès 11 ans · 1h

Suitable for non-French speakers

Une créature étrange est seule en scène. C’est Origan. Il est impatient de nous livrer son grand projet : un chant ultime, grandiose, la consécration d’une vie. Autour de lui, un aménagement monumental de cartons, sacs plastiques, câbles, lumières… tout a été méticuleusement choisi et arrangé : dans le monde d’Origan, l’imprévu n’est simplement pas envisageable. Mais voilà qu’il doit faire face à la venue de Rognure, « l’autre » qui échappe à tout contrôle, qui s’infiltre partout et sans complexe, quitte à tout démolir… La jeune compagnie suisse J’sais que ma mère elle aimera pas charrie avec elle, l’air de rien, de très hautes inspirations. On pense aux mondes de Kantor, Beckett, Keaton, Chaplin, dans ce spectacle décalé, drôle et épique sur l’altérité.

Samedi ça me dit · Tout est moisi !

Rencontre avec les artistes et discussion : et si ce que l’on pensait pourri était une victoire ? Et la débâcle une réussite ? Parlons flops, déboires et rebondissements. N’est pas moisi ce que l’on croit !

Samedi 27 avril à 18h, après la représentation · En famille dès 11 ans Sur inscription auprès de muriel.maggos@amstramgram.ch

Sortie Relax · Samedi 20 avril à 17h

Un spectacle Relax propose un environnement bienveillant et détendu qui permet à chacun·e de vivre ses émotions sans crainte, ni contrainte. Ici les codes du spectacle sont plus souples. Les sorties Relax sont coordonnées par l’Association Out of the Box avec le soutien de la Ville et du Canton de Genève.

Plus d’informations et inscriptions à muriel.maggos@amstramgram.ch

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch

