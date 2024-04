Théâtre à Villegouge « Félix » Villegouge, samedi 13 avril 2024.

Théâtre à Villegouge « Félix » Villegouge Gironde

Organisé par L’association LUGON en ARC en CIEL, Le Théâtre du LAC présentera une comédie de Michel Raimbeau « Félix ».

Comment assassiner quelqu’un et se débarrasser du corps, sans éveiller les soupçons? Accomplir le crime parfait n’est pas chose aisée, surtout quand surgissent les imprévus. Voilà une situation complexe où le macabre le dispute constamment au comique, au plus grand désarroi de nos personnages, et pour le plus grand plaisir du public.

Les péripéties de nos vedettes, pas très douées pour la duplicité et le mensonge, vous feront vibrer, frissonner et surtout rire aux éclats ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13 23:59:00

salle des fêtes

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine

