MYTHOLOTRUC THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 11 mai 2024.

Dans Mytholotruc, c’est à vous de prendre les décisions pour les personnages ! Jugez plutôt.Pendant que la belle Dionysette se prélasse au soleil, deux crétins se battent. Pourquoi ? Aucune idée. Eux-mêmes n’en ont pas la moindre idée. Vous saurez pour eux.Votez ! Comment ? C’est simple ! Avec des assiettes, rouges et jaunes, qu’on vous aura distribuées. Et ce sera pratiquement la même chose pour toutes les décisions et tous les tournants scénaristiques à prendre, depuis le choix d’une robe jusqu’aux décisions les plus graves, comme épouser quelqu’un, le trucider, ou lui faire une mayonnaise.Il y aura donc des choix multiples, de l’interactivité, et tout ça, sans que le public n’aie jamais à bouger de sa chaise.Hadès, le Dieu des Enfers, finira par proposer une compétition à nos trois héros : celle ou celui qui parviendra à résoudre le plus de mystères de la mythologie grecque, gagnera sa place dans l’Olympe, la maison des Dieux.Aussitôt dit, aussitôt fait, les trois amis se partagent et se mettent à résoudre ensemble des affaires de disparitions (où sont passés Icare ? Et Pasiphaé, la femme de Minos ?), de conflits (qui a déclenché la bagarre de Troie ?), et même des questions existentielles (Pourquoi on est triste parfois ? Est-ce que l’amour, ça peut vraiment être pour toujours ?). Au public de choisir !Dédale, Diane, Ulysse, le Cyclope, Ariane, Thésée, Zeus, Aphrodite, Pygmalion, Pandore… Tous les héros de la mythologie grecque seront au rendez-vous. Enfin, tous… Ce sera en fonction de vous !Chansons, piano en live, enquête, jeux, interactivité, improvisation, dans Mytholotruc, tout va ainsi tambour battant !Soyez toutes et tous bien au courant : vous ne verrez jamais le même spectacle !

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 18:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76