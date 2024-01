LE TENTALISTE THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 20 avril 2024.

L’homme qui tente d’être mentaliste…De faux airs d’Einstein en tenue de soirée, dopé à la bonne humeur, Audouin n’a qu’un but dans la vie : devenir mentaliste.De la promesse qu’il vous fait est né son nom, le tentaliste. Surprise, rire, tendresse, amour, poésie, incompréhension, folie, impossibilité, sont les ingrédients principaux de l’Alchimie de ce spectacle.Serez-vous surpris, amusé et émerveillé ?C’est une certitude !Un spectacle rythmé, interactif et drôle.

Tarif : 16.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76