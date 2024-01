COCCIBELLE – COCCIBELLE A PERDU SES POINTS THEATRE A L’OUEST Caen, mardi 23 avril 2024.

COCCIBELLE A PERDU SES POINTS raconte l’histoire d’une petite coccinelle qui vit dans les rosiers de Madame Rennes et récolte les pucerons pour en faire une bonne soupe.Elle est très appréciée de Madame Rennes car elle lui rend un fier service.Elle a une grande famille qui vient une fois par mois déguster sa soupe aux pucerons et beaucoup d’amis qui l’apprécient énormément.Mais Coccibelle a un défaut : elle va beaucoup trop vite.Tout le monde le lui dit d’ailleurs : « Coccibelle, ralentit », « Coccibelle, où cours-tu de la sorte ? »,« Coccibelle, prends le temps de faire les choses ». Rien n’y fait !Coccibelle va tellement vite qu’un jour elle se réveille et constate qu’elle n’a plus ses jolis points noirs sur ses ailes.CATASTROPHE !Elle en est toute retournéeElle va alors faire le tour du jardin et demander à ses amis de bien vouloir l’aider à retrouver ses points.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 11:00

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14