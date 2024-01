A.V.E.C Théâtre 95 – Nouvelle Scène Nationale Cergy, samedi 1 juin 2024.

A.V.E.C Interprétation de deux pièces créées lors d’une résidence par Manuela Guerra, Henrique Cantalogo, Guillerme Ribeiro da Cunha et Félix Rothdans le cadre des Ateliers Voix Et Composition. Samedi 1 juin, 19h30 Théâtre 95 – Nouvelle Scène Nationale Entrée gratuite, sur invitation

Avec Points communs, Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Les Cris de Paris développent depuis 2021 des ateliers de composition, spécifiquement dédiés à la formation aux écritures vocales. Entourés de compositeurs, d’enseignants et d’interprètes des Cris de Paris, de jeunes compositrices et compositeurs sont invités à écrire pour des choeurs et des ensembles vocaux, et à suivre le montage de leur partition par ces interprètes. La Fondation Royaumont et la SACEM sont partenaires du projet.

DÉVELOPPEMENT DU PROJET

Les compositeurs et compositrices mèneront un travail de composition (une pièce de cinq minutes environ, l’autre de trois minutes environ) et de médiation auprès du Conservatoire d’Argenteuil et du Conservatoire de Taverny.

Ils/elles travailleront en étroite collaboration avec les chefs de chœur des ensembles et Les Cris de Paris. Les pièces seront composées pour différents effectifs (un par voix, ensemble vocal, choral). Le projet intégrera une dimension de prise un compte du territoire d’accueil.

Théâtre 95 – Nouvelle Scène Nationale allée du Théâtre 9500 Cergy Cergy 95000 Val-d’Oise Île-de-France

