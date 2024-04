Théâtre 8 femmes Le Poulailler Le Havre, vendredi 3 mai 2024.

Théâtre 8 femmes Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Par la compagnie La Servante.

Le matin de Noël, alors que la maison et le domaine sont couverts de neige, on trouve le père de famille assassiné dans sa chambre… Très vite, on s’aperçoit que le criminel n’a pu ni entrer ni sortir…donc c’est une des huit femmes présentes sa femme, coquette et menteuse, sa belle-sœur, vieille fille aigrie, sa belle-mère avare et ivrogne, sa fille ainée, peu vertueuse, sa cadette mal-élevée et gavée de romans noirs, la bonne, perverse, la gouvernante, joueuse et enfin sa sœur, ancienne danseuse retirée en province après une vie tumultueuse.

Chacune de ces femmes aurait eu une raison de tuer. Mais laquelle est passée à l’acte ? Et pourquoi ?… La recherche de la vérité donne lieu à un grand déballage qui fait apparaître les aspects mesquins, voire pitoyables, de chacune d’elles.

8 Femmes De Robert Thomas.

Mise en scène de Clotilde Samson.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr

