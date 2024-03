Théâre Un amour re-déchainé Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves, dimanche 14 avril 2024.

Théâre Un amour re-déchainé Lieu-dit Kerilly Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Jean-Pierre et Véro partent fêter Noël à la neige… Malheureusement, dans cette famille recomposée, rien n’est simple ! Derniers préparatifs, intrusions des ex, des enfants rebelles, des beaux-parents envahissants, petit-fils en nourrice et problèmes d’intendance…!

Bref, tous s’en mêlent et tout s’emmêle !

Partiront-ils à l’heure ?… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Lieu-dit Kerilly Espace culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

