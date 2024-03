THE REQUIEM OF SOPHIE WITHMAN LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse, samedi 20 avril 2024.

Sophie Withman adore la gloire, la romance et les histoires qui finissent mal. La réalité n’étant pas à la hauteur, elle s’est écrit sa propre tragédie et vient l’incarner soir après soir. Nous préférons vous prévenir: ceci est certes, un concert déjanté, mais c’est surtout un mélodrame qui finira dans un bain de sang. Comédie absurde, burlesque et participative, ce spectacle est une farce contemporaine qui explore avec drôlerie le monde intérieur d’un être enfermé dans les schémas de l’amour absolu. Il nous propose de rire ensemble des grands récits de l’utopie romantique et de tous les délires chimériques qui peuvent lui être associés. Age: 12 ? Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Tarif : 20.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:30

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31300 Toulouse 31