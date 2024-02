The magic beam sisters & Robert A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné, vendredi 19 avril 2024.

The magic beam sisters & Robert A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné Vendredi 19 avril, 20h30

Début : 2024-04-19 20:30

Fin : 2024-04-19 22:00

Swing vocal – Humour Vendredi 19 avril, 20h30 1

Partez pour un embarquement immédiat avec ces trois hôtesses et leur « beau gosse » qui se rêve commandant de bord. Gisèle, Lily, Marinette et Robert sont prêt-e-s à vous emmener avec eux pour un voyage sensationnel, rocambolesque, inattendu, bref… inoubliable ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur. « Ca va swinguer dans les claquettes! «

En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de Chevaigné

A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine