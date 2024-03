The Love Beatles Stade Baron Gérard Bayeux, samedi 8 juin 2024.

The Love Beatles Stade Baron Gérard Bayeux Calvados

Tribute to the Beatles

Connus en France comme à l’international, The Love Beatles est né de la rencontre de quatre musiciens professionnels, passionnés par la musique des Beatles. Décidés à perpétuer cette musique fabuleuse aux succès intemporels, ils acquièrent dans un souci d’authenticité, les costumes légendaires et le même matériel que leurs idoles. Le résultat est tout simplement saisissant et fera frissonner d’aise les plus fins connaisseurs.

Pendant presque deux heures, le public se retrouve littéralement transporté à Londres, dans les studios Abbey Road, en compagnie de John, Paul, George et Ringo.

Comme la veille vous retrouverez aussi Madame Swing en 1ère partie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08

Stade Baron Gérard Impasse du stade

Bayeux 14400 Calvados Normandie communication@mairie-bayeux.fr

