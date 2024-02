The Great Tribute Night N°2 Complexe sportif du Vourzet Lantriac, samedi 20 avril 2024.

The Great Tribute Night N°2 Complexe sportif du Vourzet Lantriac Samedi 20 avril, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 20:00

Fin : 2024-04-20 23:59

Concert 20 Avril 2024 -Lantriac – The Great Tribute Night N°2 Samedi 20 avril, 20h00 1

Le 20 Avril 2024 au complexe sportif du Vourzet (820 Coudenne) à Lantriac 43260

Organisée par l’association l’Œuf de Pierre, cette soirée mettra en lumière trois groupes :

• Paradise City (Groupe de Tribute à Guns N’Roses) https://www.facebook.com/ParadiseCityGunsNRosestribute

• QAMELTO (Groupe de Rock de Clermont-Ferrand) https://www.facebook.com/qamelto/

• Les Exemptés. (Groupe de Rock de Retournac) https://www.facebook.com/ExemptesOfficiel

Mail : oeufdepierre43@gmail.com

Téléphone : 06 46 58 01 41

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/CollectifOeufdePierre/

Site internet : https://oeufdepierre.fr

Complexe sportif du Vourzet 820 coudenne Lantriac 43260 Haute-Loire