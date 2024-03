The Entrepreneur by ECNA – Concours du meilleur pitch de Nouvelle Aquitaine Espace Gestion 64 – En visio Bayonne, vendredi 12 avril 2024.

The Entrepreneur by ECNA – Concours du meilleur pitch de Nouvelle Aquitaine Le concours « The Entrepreneur by ECNA » est de retour pour la saison 3, ouvert aux porteurs de projet et entrepreneurs de moins d’1 an suivis par les structures du réseau ECNA et ses partenaires. Vendredi 12 avril, 15h00 Espace Gestion 64 – En visio Concours gratuit réservé aux personnes accompagnées par les structures du réseau ECNA ou ses partenaires.

Début : 2024-04-12T15:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:00:00+02:00

Ouverture du concours « The Entrepreneur by ECNA » !

Participez en préparant une petite vidéo de présentation de votre projet et en l’adressant avec votre dossier de candidature selon la procédure expliquée sur notre règlement, vous trouverez toutes les infos sur https://www.reseau-ecna.com/concours/

Lancez-vous ! des dotations à hauteur de 5000 € seront réparties entre les gagnants.

Date limite de dépôt des candidatures le 10/03/2024.

Espace Gestion 64 – En visio BAYONNE Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

