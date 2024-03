THE ECHO Festival: EXEK / MJ NEBREDA / KSU Espace Julien Marseille, samedi 1 juin 2024.

THE ECHO Festival: EXEK / MJ NEBREDA / KSU ♫♫♫ Samedi 1 juin, 22h00 Espace Julien 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T22:00:00+02:00 – 2024-06-02T02:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T22:00:00+02:00 – 2024-06-02T02:00:00+02:00

THE ECHO

La Responsabilité des Rêves (gestionnaire de l’Espace Julien) et les tourneurs Limitrophe Production et Vedettes unissent leurs forces pour donner vie à The Echo, nouveau festival célébrant les musiques curieuses et inventives. A la croisée du rock, de l’électro, de l’expérimental, du post-punk, du classique, le festival se propagera sur Marseille du 31 mai au 2 juin.

EXEK

Le sextet australien EXEK vient de sortir un nouveau disque ‘The Map And The Territory’ qui vient couronner dix ans de carrière, six albums et des tournées à travers le monde. Formé à Melbourne en 2014, EXEK fait partie de ces groupes dont le son est si spécifique et mélange tellement d’influences qu’il est toujours réducteur d’essayer de le décrire. On pourrait cependant dire qu’EXEK a le don de créer des atmosphères et des ambiances aussi étranges qu’un film de David Lynch, en jouant un genre de post-punk à la fois groovy et ouaté avec une touche de dub, de psychédélisme et des séquences jazzy. Et si cette description reste un peu brumeuse, venez plutôt les écouter en live, car c’est cette étrangeté qui fait leur plus bel atout.

Actualités : ‘The Map and the Territory’ Le sixième disque d’EXEK est sorti le 6 octobre 2023 chez Foreign Records.

MJ NEBREDA

Artiste d’origines vénézuélienne et péruvienne basée à Miami, MJ Nebreda est un talent en pleine explosion au sein de la génération montante d’artistes club queer. S’inspirant d’un large éventail de genres, dont le reggaeton, la raptor house, le dembow, la guaracha et la cumbia, elle fait bouillonner le dancefloor et affole les médias de Pitchfork à NME. Son premier album intitulé « Arepa Mixtape » est sorti en septembre 2023 et un nouvel EP en collaboration avec Danny Daze est prévu pour 2024.

Actualités : Album ‘Arepa Mixtape’ sorti en septembre 2023

KSU

Co-fondatrice du collectif Pata Negra, KSU est une DJ basée à Marseille et fortement impliquée dans la scène alternative locale. G-tech, break, guaratek, trance… KSU propose des sets rythmés avec une vitesse de croisière en constante évolution et la volonté de faire tomber les barrières entre les genres.

Collectif Pata Negra (Marseille, France)

Pata Negra est un collectif marseillais aux multiples facettes célébrant la musique du shatta à la techno, du baile funk à la jungle, du dembow à la drum n bass. Avec comme objectif de découvrir et chercher des sonorités trop peu démocratisées, Pata Negra n’a qu’une idée en tête : faire danser, bouger, et transpirer les foules.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.espace-julien.com/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]