THÉ DANSANT POUANCÉ Pouancé Ombrée d’Anjou, lundi 22 avril 2024.

Thé dansant 22 Avril Association Sur Quel Pied Danser

Sur Quel Pied Danser est une école de danse vivante et vibrante qui vous invite à enflammer la piste de danse ! Que vous souhaitiez apprendre les bases de la danse ou perfectionner votre technique, notre équipe de professeurs passionnés vous accompagnera sur votre chemin d’apprentissage. Avec de nombreuses disciplines proposées telles que le jazz, la danse contemporaine, la danse classique, le hip-hop, la salsa et bien plus encore, Sur Quel Pied Danser est l’endroit parfait pour tous les amoureux de la danse qui souhaitent améliorer leur forme physique tout en s’amusant. Rejoignez-nous pour une expérience de danse inoubliable ! Venez partagez un moment convivial au rythme de danses endiablées et de délicieuses gourmandises.

À partir de 14h. .

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-22

Pouancé 14 Boulevard du Champ de Foire

Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire

