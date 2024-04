Thé dansant Centre Loisirs et Culture Guilvinec, dimanche 21 avril 2024.

Thé dansant Centre Loisirs et Culture Guilvinec Dimanche 21 avril, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-21 14:00

Fin : 2024-04-21 17:00

Thé dansant avec un café gourmand animé par Christian Le Roy Dimanche 21 avril, 14h00 1

Thé dansant avec un café gourmand au Centre de Loisirs et Culture du Guilvinec, rue méjou bihan 29730 Guilvinec. Animé par Christian Le Roy. Prix 10€.

Réservation sur helloasso.com ou chez SOS PC 29, 13 rue Lagad Yar 29730 Guilvinec et en vente au Centre de Loisirs et Culture le dimanche 21 avril 2024

Parking et salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

Centre Loisirs et Culture Rue Méjou Bihan 29730 Guilvinec Guilvinec 29730 Finistère