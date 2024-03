The Crash Line Place Morgan Salon-de-Provence, dimanche 19 mai 2024.

The Crash Line Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

3ème édition de la mythique course de caisses à savon

Un moment unique vous attend le Dimanche 19 mai dans le centre ville ainsi que sur la place Morgan de Salon-de-Provence



Un parcours de 300 mètres 3 fois plus rapide et une descente infernale parsemée d’obstacles et d’animations dans les rues de Salon-de-Provence.



Une rampe de lancement géante de 4m de haut pour encore plus de spectacle et de show, et des écuries d’entreprises toutes plus originales les unes que les autres ! .

Début : 2024-05-19

fin : 2024-05-19

Place Morgan Centre Ville

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@thecrashline.fr

