The congos & The gladiators Alamzic à la salle de concert l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre, vendredi 3 mai 2024.

The congos & The gladiators Alamzic à la salle de concert l’Alamzic Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Le Cartel Bigourdan et I&I Movement présentent

✶ The Congos & The Gladiators ✶

Apéro mix + Foodtruck en extérieur

Ouverture des portes

• Vendredi 3 Mai 2024 20h

• L’Alamzic, place du foirail, Bagnères de Bigorre 65200

• Billetterie

Prévente 20€

Sur place 25€ .

à la salle de concert l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

