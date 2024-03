The Concert « Dance with… Fame » Espace Paul Descazeaux Castelsarrasin, samedi 6 avril 2024.

The Concert « Dance with… Fame » La Lyre de Castelsarrasin présente The Concert DANCE WITH… FAME avec la Chorale d’enfants et le Groupe Vocal Ado

1ère partie COMBO HÉTÉROKLITE Samedi 6 avril, 21h00 Espace Paul Descazeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T21:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

La Lyre de Castelsarrasin présente The Concert DANCE WITH… FAME avec la Chorale d’enfants et le Groupe Vocal Ado

1ère partie COMBO HÉTÉROKLITE

Espace Paul Descazeaux 10, rue Paul Descazeaux , 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitania