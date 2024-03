THE 5 ROSIES – HIGHWAY TO HELL TOUR ESPACE JULIEN Marseille, mardi 12 novembre 2024.

THE 5 ROSIES – TRIBUTE TO AC/DCDu HARD ROCK PUR ET DUR venant d’Australie joué par des migrants écossais inspiré par du blues Américain ! VOILA CE QU’EST AC/DC !THE 5 ROSIES rend hommage à ce groupe légendaire au son reconnaissable entre mille en reproduisant à l’identique leurs plus grands succès depuis l’ère BON SCOTT jusqu’à celle de BRIAN JOHNSON.Une guitare rythmique martelée à la MALCOM YOUNG, des solos endiablés à la manière d’ANGUS YOUNG et une voix poussée à l’excès comme celle de BRIAN JOHNSON !DU VRAI, DU BON, DU GROS ROCK !! Incarné à la perfection par THE 5 ROSIES dont le talent et l’exubérance honorent à merveille le répertoire légendaire de ces géants du ROCK !La cloche de “Hells Bells“, les canons de “For Those about to Rock“ et les murs de Marshall qui crachent “Highway to Hell“, “Back in Black“, “Thunderstruck“ et tant d’autres morceaux vous ferons revivre les concerts mythique d’AC/DC avec une justesse et une précision incomparable !Prenez l’Autoroute vers l’Enfer avec THE 5 ROSIES !« Le Rock est la foutue meilleure drogue du monde. »Angus Young – AC/DCTHE 5 ROSIES sont en tournée dans toute la France

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-11-12 à 20:00

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13