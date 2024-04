TGS MONTPELLIER ANIME GAME SHOW Pérols, samedi 6 avril 2024.

TGS MONTPELLIER ANIME GAME SHOW Pérols Hérault

Le salon de la culture geek débarque pour sa seconde édition à Montpellier du 6 au 7 avril 2024 au parc des expositions !

Les amateurs de pop culture retrouveront de nombreux invités avec aussi des conférences et dédicaces, des animations et des stands variés. L’occasion de se plonger dans son univers favoris concerts, concours de cosplay et de Kpop, expos, compétitions de jeux vidéos ainsi que des jeux en libre accès.

Le dimanche à 14h45, préparez-vous à bouger avec un concert reprenant les célèbres séries Mario Kart, Tortues Ninja, Naruto et bien d’autres… 14 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

route de la foire

Pérols 34470 Hérault Occitanie

