Place de la Mairie Soorts-Hossegor, mercredi 4 décembre 2024.

Test – Place de la Mairie Soorts-Hossegor Landes

Spectacle pour enfants gratuit- Patoche Kiosque du centre-ville à 20h30

C’est la fête avec le clown et magicien Patoche et voilà que la rue et la place se métamorphosent en théâtre. Et les enfants et les adultes deviennent acteurs à Hossegor ville !!

Revisitez avec Patoche le magicien, le ventriloque, le clown et le musicien, son répertoire burlesque, drôle, participatif et familial, mais… jamais vulgaire !! Du 100% naturel !!!

Cette comédie pour enfants tout public est allègrement et chaudement conseillée aux adultes ! .

Début : 2024-12-04 10:00:00

fin : 2024-12-04 19:00:00

Place de la Mairie Kiosque

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@hossegor.fr

