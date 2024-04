Terre du Sud Gémenos, dimanche 2 juin 2024.

Terre du Sud Gémenos Bouches-du-Rhône

Le salon d’Art et décoration intérieure et extérieure de la maison Terre du Sud à Gémenos est soutenu par la chambre de métiers et de l’artisanat

la ville de Gémenos a cœur à promouvoir l’Art de vivre dans le Sud afin de mettre à l’honneur l’artisanat, l’ambiance du Sud et la douceur de vivre au soleil, ainsi que les dernières tendances en matière de décoration diverse et variée de la maison et du jardin. possibilité de restauration sur place sur le thème du sud entre autre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Place de la Mairie

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Terre du Sud Gémenos a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme de Gemenos